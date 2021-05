Può andare via dall’Inter: decide a fine stagione

Può andare via dall’Inter: decide a fine stagione

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il futuro di Conte è decisamente ben lontano da Milano, almeno in questo momento: le problematiche sui tagli e il progetto che rischia di naufragare, spingono il tecnico a vagliare l’addio verso lidi economicamente più ricchi. E in questo senso il Tottenham stuzzica particolarmente l’allenatore che sembra aver già pronto un ricco contratto per riportarlo in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio