Juventus-Inter, Pirlo: ”Passerella? Ci siamo già complimentati…”

In conferenza stampa in vista della gara contro i campioni d’Italia, Andrea Pirlo ha parlato così dell’Inter: “Hanno vinto il campionato, dunque vuol dire che hanno fatto meglio. Sono stati più continui e dunque più bravi, loro vengono qui da campioni d’Italia e ci deve bruciare. Passerella? Non lo so se ci sarà, vedremo cosa ci diranno di fare. Noi ci siamo già complimentati” ha detto.

