Assalto Chelsea: budget di 170 milioni, obiettivo Lukaku

Assalto Chelsea: budget di 170 milioni, obiettivo Lukaku

Come riferisce la stampa inglese, il Chelsea ha già stimato il budget per il mercato estivo: si tratta di circa 170 milioni di euro, una cifra spaventosa che mette il tecnico Thomas Tuchel nelle condizioni di avere una rosa di prim’ordine per il futuro prossimo. Gli addii di Olivier Giroud e di Tammy Abraham aprono scenari interessanti soprattutto in attacco: Erling Haaland e Romelu Lukaku sono i preferiti – a suon di milioni – per prendere il loro posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio