Il futuro di Alessandro Bastoni per ora è legato a doppio filo all’Inter ma la questione rinnovo non è del tutto chiara. Spunta di nuovo la Juventus

Tra le note più liete della stagione vincente dell’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il giovane difensore italiano ha palesato una crescita esponenziale nella retroguardia a tre di Conte, diventandone interprete insostituibile sul centro-sinistra. Il potenziale dell’ex atalantino è ancora tutto da esplorare e da tempo la dirigenza meneghina punta forte sul rinnovo del contratto che attualmente ha scadenza 2023. Nei giorni scorsi però l’agente del ragazzo, Tullio Tinti, al ‘Corriere dello Sport’ ha lanciato un piccolo campanello d’allarme: “Da quattro mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. C’era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto. Mancava solo che il presidente tornasse dalla Cina per ratificare il tutto. Mi è stato comunicato che la trattativa non è saltata, ma bisogna aspettare il prestito che la società sta trattando. Onestamente sono cose che non mi erano mai capitate. Bastoni rispetterà gli accordi, perché ha ancora un contratto. Se il club vorrà rinnovare alle cifre concordate ok, altrimenti dall’1 luglio le cose prenderanno una piega diversa“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Bastoni in bilico: spunta di nuovo la Juventus

Nonostante la forte volontà di proseguire insieme iniziano ad aleggiare i primi dubbi sulla permanenza futura di Bastoni. Secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it‘ non è da escludere un addio doloroso già in estate, con la solita Juventus pronta nel caso a tornare alla carica.

I bianconeri hanno già provato un avvicinamento in passato, ed ora hanno un forte bisogno di svecchiare il reparto difensivo con un ragazzo di talento ed esperienza. Nel caso la Juventus starebbe pensando di inserire nell’affare il cartellino di Merih Demiral, difensore turco utile ad abbassare le pretese cash della stessa Inter.