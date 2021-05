DIRETTA Serie A LIVE, Juventus-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La trentasettesima giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter all’Allianz Stadium. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Juventus nel derby d’Italia valido come terzo anticipo della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte puntano ad allungare la striscia di quattro vittorie di fila per continuare a festeggiare lo scudetto sul campo dei campioni uscenti. Dall’altro i bianconeri di Pirlo sono costretti a vincere per non rischiare di restare clamorosamente fuori dalla zona Champions. All’andata finì 2-0 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida dell’Allianza Stadium in tempo reale.