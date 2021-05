Inter: Ivan Perisic non ci sta e lo fa capire in maniera chiara il giorno dopo il match tra Juventus e nerazzurri con un post sui social

Non la migliore giornata in assoluto quella di ieri per l’Inter di Antonio Conte che a Torino contro la Juventus, in un match più importante per i padroni di casa che non per i nerazzurri, arriva una sconfitta per 3-2 condita da non poche polemiche. In particolare il rigore guadagnato e finalizzato da Cuadrado ha creato molte discussioni. Ivan Perisic, protagonista dell’intervento che ha causato il penalty, ha risposto in maniera chiara su Instagram:

