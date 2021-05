Lazaro: “Ho ancora un contratto a lungo termine con gli attuali campioni d’Italia”

Inter, il giocatore austriaco Valentino Lazaro probabilmente non verrà riscattato dal Borussia M’Gladbach e si appresta a tornare a Milano. Inoltre il calciatore non vede l’ora di disputare gli Europei da protagonista con la sua nazionale

INTER LAZARO INTERVISTA/ Il calciatore austriaco Valentino Lazaro, ha voluto dare un parere sul suo futuro intervistato da Kronen Zeitung. Il giocatore ha disputato il campionato tedesco nel Borussia M’Gladbach, che in questo momento si trova in ottava posizione e quindi probabilmente l’anno prossimo non disputerà nessuna competizione europea. L’esterno presumibilmente tornerà in nerazzurro e ha dichiarato: “Ho ancora un contratto a lungo termine con gli attuali campioni d’Italia. Questo è qualcosa di speciale per un ragazzino di Graz che voleva solo giocare a calcio, non dovresti dimenticarlo”.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

La sua nazionale, parteciperà ai prossimi campionati europei che inizieranno l’11 giugno e il calciatore è entusiasta di fronte a questa manifestazione che disputerà da titolare e in merito ha detto: “Nel 2016 ero solo il primo cambio, ecco perché non vedo l’ora che arrivi questo torneo: è per eventi del genere che si gioca a calcio”. La Nazionale austriaca è inserita nel gruppo C insieme a Olanda, Ucraina, Macedonia del Nord, sicuramente un girone difficile ma non impossibile anche se la Nazionale olandese è la squadra chiaramente favorita per il primo posto.