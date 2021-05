Padre Vanheusden: “Difficile pagare 16 milioni di euro per qualcuno che è stato infortunato per sei mesi”

Inter, il padre del difensore Zinho Vanhusden ha voluto dare il suo parere sul futuro dell’ex difensore della Primavera nerazzurra. Il papà del calciatore si è detto convinto che difficilmente la società milanese farà valere il diritto di ricompra

Het Nieuwsblad, in merito alla possibilità che l’Inter paghi i 16 milioni di euro per il riscatto del difensore: “Quando leggo di quei debiti che ha l’Inter, sarebbe un po’ sorprendente vederli pagare 16 milioni di euro per qualcuno che è stato infortunato per sei mesi. E poi, cosa potrebbe fare il prossimo anno all’Inter, dopo un infortunio così grave?”. Naturalmente gli hanno chiesto quali intenzioni ha il difensore in merito al suo futuro e lui ha spiegato: “Preferibilmente restare allo Standard“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

Il calciatore si infortunò la prima volta quando giocava nella Primavera nerazzurra nel settembre 2017 rompendosi il crociato anteriore, poi il novembre scorso durante una partita del campionato belga, si è rotto nuovamente il crociato, ed è tornato ad allenarsi solo poche settimane fa.