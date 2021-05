Conferme in arrivo: Zappacosta nel mirino di Conte

Davide Zappacosta continua a fare gola e diversi club in tutta Italia e non solo. L’esterno del Genoa, di proprietà del Chelsea, dovrebbe continuare il proprio percorso in Italia: il Genoa punta a tenerlo ma anche le big ci stanno pensando. Inter, Milan e anche Atalanta vogliono prenderlo per rinforzare ulteriormente le fasce.

