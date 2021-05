Dimarco se parte Gosens: l’Atalanta rovina i piani dell’Inter

Il futuro di Robin Gosens potrebbe riscrivere quello di Dimarco, esterno sinistro che potrebbe tornare all‘Inter a fine campionato. Il laterale del Verona ha disputato un’ottima stagione in Veneto e sarebbe finito nel mirino di diversi club italiani: tra questi c’è anche l’Atalanta che cerca un esterno offensivo nel caso in cui dovesse andare via il tedesco. Per La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi sono pronti a trattare con Verona e Inter dopo che le due società avranno deciso come comportarsi con i vari riscatti in ballo.

