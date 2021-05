Inter: le finanze di molti club italiani cala drasticamente nel 2021, non soltanto per Juventus e Inter. I numeri non fanno sorridere

Il 2021, se possibile, per i club di tutto il mondo a livello finanziario è stato pure peggio del 2020. In particolare per le squadre italiane che, come riportato nell’analisi del report di Brand Finance di questa stagione, risulta alquanto evidente la sofferenza delle squadre nostrane rispetto a quelle estere. Nessuna, infatti, rientra tra le prime dieci. La Juventus è prima in Serie A (11°) ma con un valore del proprio brand in calo del 16% rispetto all’anno scorso.

Fa peggio l’Inter, seconda in Italia e 14° nella classifica generale, con un calo del 18% che si traduce in un valore di 381 milioni di euro. Nel 2020 erano 466 milioni. Il valore d’impresa sfiora il miliardo. Crollo ancora più vistoso per il Milan, con un -29% che, se unito al -36 di una stagione fa, gli costa sette posizioni di classifica. L’enterprise value, invece, aumenta del 15%. Il Napoli fa ancora peggio, con il brand dei partenopei che diminuisce del 26% (139 milioni).