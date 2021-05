Galderisi: “Il primo intoccabile è Conte, è da lì che nasce tutto”

Inter, l’ex attaccante Giuseppe Galderisi ha voluto dare un consiglio alla società nerazzurra in vista del mercato estivo. L’ex giocatore ha spiegato come la priorità dovrà essere quella di tenere lo zoccolo duro della squadra ma soprattutto l’allenatore

INTER GALDERISI INTERVISTA/ L’ex attaccante Giuseppe Galderisi, è stato intervistato da Sky Sport per avere un’opinione sulle possibili mosse di mercato che potrebbe fare la squadra neo campione d’Italia. In questo momento sembrerebbe che il futuro societario dovrebbe essere ancora cinese con gli Zhang che, secondo i mass media, dovrebbero aver trovato in Oaktree il partner giusto per sostituire Lion Rock come socio al 31% del club. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Queste le parole dell’ex giocatore, che spiega come la priorità della squadra meneghina dovrà essere quella di tenere sia i migliori giocatori, sia soprattutto l’allenatore e infatti ha dichiarato: “Il primo intoccabile è Conte, è da lì che nasce tutto. I giocatori vogliono conoscere il suo destino per decidere se continuare all’Inter. Bastoni, Skriniar, Hakimi, Barella, Lukaku e Lautaro sono giocatori incredibili, tanto che a un certo punto della stagione l’Inter è stata la squadra più forte d’Europa: per me poteva giocarsela in Champions“.