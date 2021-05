Lukaku legatissimo a Conte, la cui permanenza all’Inter è ancora piuttosto incerta. In caso di addio del tecnico, il belga potrebbe valutare la partenza

E’ arrivato all’Inter per espressa e ferma volontà di Antonio Conte. Al tecnico il merito di aver messo in evidenza tutto il potenziale che non era venuto fuori in Premier, specie nell’ultima esperienza al Manchester United. Parliamo ovviamente di Romelu Lukaku, bomber e leader della squadra fresca di scudetto. ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea quello che non ci sarebbe nemmeno bisogno da sottolineare, cioè che il centravanti belga considera la permanenza di Conte, suo mentore per andare bassi, fondamentale per continuare a vincere. In sostanza la ‘garanzia’ per un futuro ultra competitivo dell’Inter.

Lukaku non ha posto aut-aut al club, del tipo ‘se non convincete Conte a rimanere, me ne vado anche io’, però è chiaro che in caso di addio dell’allenatore salentino si perderebbero alcune certezze circa la sua permanenza a Milano. Tradotto: se Conte decidesse di chiudere la sua esperienza sulla panchina interista, ecco che il classe ’93 di Anversa potrebbe diventare più ‘sensibile’ alle eventuali offerte che probabilmente arriveranno da Liga e soprattutto Premier.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Le ultime su Conte tra Inter e Tottenham

Calciomercato Inter, per Lukaku occhio al Manchester City

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

C’è Guardiola e quindi il Manchester City che, per esempio, potrebbero tornare a bussare alla porta per Lukaku mettendo sul piatto una cifra importante per il cartellino, a 90-100 milioni l’Inter può verosimilmente dire sì stante la situazione precaria sul piano economico-finanziario, garantendo al numero 9 uno stipendio superiore (forse addirittura il doppio…) all’attuale che tocca i 10 milioni coi bonus.