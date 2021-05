Rinnovo Vlahovic, c’è l’intoppo: il bomber può partire

Rinnovo Vlahovic, c’è l’intoppo: il bomber può partire

L’agente di Dusan Vlahovic continua a trattare il rinnovo con la Fiorentina nonostante le sirene di mercato. Valutato 60 milioni, Commisso vuole tenerlo almeno un altro anno prima della cessione, un modo per guadagnare di più dalla sua cessione. La soluzione non trova terreno fertile nella volontà del giocatore, deciso ad andare in una big se si presenterà l’occasione giusta. Per questo il rinnovo ha subito una frenata: lo vogliono Roma, Milan ed Inter.

