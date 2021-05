Vidal tenta il recupero: ”Spero di giocare contro l’Udinese”

Vidal tenta il recupero: ”Spero di giocare contro l’Udinese”

A ‘TNT Sports’, Arturo Vidal spera di rientrare per la sfida contro l’Udinese: ”Ho cercato di resistere per tanto tempo al dolore al ginocchio, dopo l’operazione ho pagato i carichi di lavoro e per questo ho tardato il mio rientro. Spero di esserci per l’ultima partita. Conte? Sono all’Inter per lui, mi trovo benissimo perché è un grande uomo oltre ad essere un grande tecnico. Voglio tornare più forte di prima” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio