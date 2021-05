Icardi torna in Italia? Arriva l’annuncio a sorpresa

Mauro Icardi torna in Italia? Se da più parti è auspicato il suo ritorno in Serie A, il diretto interessato – per ora – non sembra molto orientato a voler tornare nel nostro campionato. Dopo la finale di Coppa di Francia, su Instagram avrebbe fatto intendere di non voler muoversi da Parigi. Recentemente era stato accostato alla Roma per sostituire Dzeko.

