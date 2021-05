Torna di moda Giroud: è derby con il Milan

Torna di moda Giroud: è derby con il Milan

Olivier Giroud torna di moda per l‘Inter ma non solo: l’attaccante del Chelsea sembra esser diventato anche un obiettivo sensibile del Milan. In entrambi i casi, diventerebbe la prima alternativa degli attaccanti principali Lukaku e Ibrahimovic. In scadenza con il Chelsea, chiede un biennale da 3,5 milioni netti l’anno. Sullo sfondo anche la Lazio, che già aveva provato a prenderlo l’estate scorsa.

