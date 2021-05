Commisso blinda Vlahovic: pronto il rinnovo anti big

Commisso vuole blindare Dusan Vlahovic per tenerlo a Firenze. Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber viola piace a mezza Europa e alle big italiane dopo le 21 reti messe a segno in questo campionato. Sotto contratto fino al 2023, il presidente viola vorrebbe portare il suo compenso a circa 3 milioni di euro con l’allungamento del contratto fino al 2025 con allegata clausola rescissoria, un modo per evitare la cessione con una trattativa che diventerebbe rovente in virtù della volontà del giocatore di andare via.

