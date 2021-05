Calciomercato Inter: dalla Spagna arrivano indiscrezioni sul futuro di Lautaro Martinez. La possibile destinazione dell’attaccante nerazzurro

Lautaro Martinez, autore di una stagione da assoluto protagonista dell’Inter Campione d’Italia, non è ancora certo del suo futuro in nerazzurro. E’ infatti in attesa di rinnovare con la ‘Beneamata’, dato che al momento pare tutto congelato. Proprio per questo, alcuni top club, soprattutto spagnoli, sarebbero intenzionati a provare ad acquistare il centravanti argentino in estate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Real e Atletico Madrid su Lautaro: i dettagli

Lautaro Martinez vuole rimanere all’Inter e i nerazzurri vogliono trattenerlo a Milano. Tuttavia, con il rinnovo che continua a non arrivare, il giocatore argentino potrebbe essere corteggiato da altre squadre in estate. Come riportato da ‘Marca’, dopo che il Barcellona ci provò la scorsa estate, adesso potrebbe esserci una sfida sul mercato tutta madrilena tra Atletico e Real. Il suo nuovo agente, Alejandro Camano, ha incontrato questa settimana entrambi i club proprio per discutere del futuro di Lautaro.

I ‘Blancos’ vorrebbero ingaggiare Erling Haaland, ma in caso contrario punteranno tutto sul calciatore nerazzurro. Per quanto riguarda i ‘Colchoneros’, invece, dipenderà dal futuro di Luis Suarez. Se la punta uruguaiana sceglierà di lasciare il club madrileno a fine stagione, Simeone e soci ci proveranno per il ‘Toro’. Si prospetta, quindi, un’estate veramente infuocata.