Calciomercato Inter: si accende la sfida in estate tra i nerazzurri e la Juventus. La chiave per risolvere il tutto sarebbe Stefano Sensi

L’Inter, in estate, molto probabilmente sarà protagonista di un mercato basato sull’autofinanziamento. Dovrebbero rimanere infatti i giocatori più importanti, anche se qualcuno come Alessandro Bastoni potrebbe essere sacrificato. Ad ogni modo, i nerazzurri puntano a rinforzarsi in vari reparti come quello della difesa in cui la ‘Beneamata’ sembra intenzionata a sfidare la Juventus in estate per le prestazioni di Nikola Milenkovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Milenkovic in nerazzurro: la Fiorentina vuole Sensi

Nikola Milenkovic in estate potrebbe lasciare la Fiorentina. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e sul difensore centrale serbo ci sono Inter e Juventus. All’estero, il giocatore piace a Manchester United, Arsenal e Tottenham che lo seguono da tempo. Il club toscano spera in un’asta quest’estate che gli faccia incassare almeno 25 milioni di euro. Conterà tanto anche la volontà del giocatore che vuole rimanere in Serie A.

In tal senso, i nerazzurri potrebbero provarci. Da Firenze potrebbe arrivare un’offerta di scambio con Sensi. Marotta e colleghi, però, la vedono diversamente: Sensi può andar via ma solo dietro una proposta cash, nonostante Milenkovic piaccia tanto e sarebbe un nome valido in caso di cessione di Skriniar.