Inter: ormai ufficiale l’accordo fra Suning e Oaktree, fondamentale per il futuro del club nerazzurri. I dettagli della collaborazione

Ormai è ufficiale, l’accordo tra Suning e Oaktree per far respirare le casse dell’Inter è cosa fatta. Negli ultimi giorni, infatti, è stato reso noto dal club stesso l’annuncio del maxi-finanziamento da 275 milioni di euro.

Tuttavia, i dettagli dell’accordo non terminano qua. Come svelato dall’agenzia ‘Reuters’, il fondo americano dovrebbe sostituire LionRock, che attualmente detiene il 31,05% delle quote dei nerazzurri. Una parte del finanziamento sarà usata per comprare in un secondo momento proprio le quote del fondo con sede a Hong Kong che andranno proprio ad Oaktree.