Post Handanovic, spunta un nuovo nome: le ultime

In casa Inter si pensa alla possibilità di sostituire Handanovic dopo un finale di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Fermo restando che le opzioni italiane restano in ballo (Gollini, Musso, Cragno e Silvestri) si prospettano alcune novità interessanti: sembra infatti che i nerazzurri puntino altri profili per raccogliere l’eredità dello sloveno. Tra questi potrebbe essere un’altra occasione in Serie A: la Lazio, infatti, sta pensando di cedere Strakosha, portiere che ha perso il posto da titolare a favore di Reina. Sotto contratto fino al 2022, dunque ad un anno dalla scadenza e senza possibilità di rinnovo, potrebbe andare via ad un prezzo decisamente più basso – circa 10 milioni di euro – rispetto al suo attuale valore di mercato.

