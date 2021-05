Potrebbe arrivare sull’asse Inghilterra-Germania la prossima idea per la difesa dell’Inter. In uscita dal Liverpool in caso di addio di Skriniar

Stagione impeccabile per la difesa dell’Inter, cresciuta a vista d’occhio sotto i dettami di Antonio Conte che ha saputo creare un’autentica muraglia davanti a Samir Handanovic. Decisiva la crescita nella retroguardia a tre sia del giovane Bastoni che del più esperto Skriniar, ai lati di un irreprensibile de Vrij. In particolare lo slovacco dopo un’annata complessa di adattamento ai ritmi e ai movimenti del nuovo schema tattico, è stato molto bravo a calarsi nella parte, diventando inamovibile. Un nuovo exploit che chiaramente non è passato sottotraccia agli occhi di molti top club esteri, in particolare in Premier e Spagna. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Kabak addio Liverpool: sfida al Milan

Per queste ragioni l’Inter non perde tempo e si guarda comunque intorno a caccia di eventuali soluzioni alternative. Nello specifico secondo il ‘Daily Mail’, il Liverpool non eserciterà l’opzione di riscatto per Ozan Kabak, centrale turco in prestito dallo Schalke 04 e con una clausola di acquisto da 18 milioni di euro. I ‘reds’ potrebbero quindi lasciare andare il difensore che era arrivato a gennaio per sopperire alle tantissime assenze della retroguardia di Klopp.

Con un rientro allo Schalke retrocesso, l’agente di Kabak potrebbe offrire il ragazzo proprio all’Inter, rappresentando un’idea intrigante in caso di partenza dello stesso Skriniar. Nel caso ci sarebbe anche da fronteggiare la concorrenza del Milan che lo osserva da tempo.