DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Udinese | Segui la cronaca in tempo reale

L’ultima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Udinese allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita l’Udinese in una gara dal sapore di amichevole valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono festeggiare con i mille tifosi ammessi allo stadio il diciannovesimo scudetto conquistato con largo anticipo e merito. Dall’altro i bianconeri di Gotti vanno a caccia di un successo di prestigio per chiudere al meglio questa annata. All’andata finì con un pareggio senza reti. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.