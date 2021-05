Oggi l’atteso e decisivo faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter torna intanto in orbita Real Madrid

A margine della cerimonia scudetto, Steven Zhang ha anche evidenziato i grandi meriti di Conte per questa vittoria che in casa nerazzurra mancava da ben undici anni: “Ha spinto tutti noi verso l’obiettivo, non solo i giocatori – le parole del presidente dell’Inter al microfono di ‘Sky Sport’ – Lui è un grande motivatore, oggi l’obiettivo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie a lui”. Oggi l’incontro decisivo alla presenza anche dei massimi dirigenti del club, da Marotta ad Ausilio passando per Antonello. Il tecnico chiederà la conferma dei big, ovvero dell’ossatura della squadra ma, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, pure qualche rinforzo di valore per consentire all’Inter di alzare l’asticella in ottica Champions.

Zhang potrebbe ‘garantirgli’ la permanenza dei titolarissimi, non però una campagna acquisti di alto livello come lui vorrebbe, ecco perché l’ipotesi divorzio continua a rimanere a galla. Conte via dall’Inter per andare dove? Dalla Spagna, proprio in queste ore, rilanciano a sorpresa la pista Real Madrid, che probabilmente si separerà da Zinedine Zidane.

Calciomercato Inter, anche Conte in lizza per il dopo Zidane al Real

I candidati al dopo ‘Zizou’ sembravano essere solo Massimiliano Allegri e Raul, ma a ‘El Chiringuito Tv’ fa ora anche il nome di Conte, il quale fu già molto vicino alla panchina delle ‘Merengues’ a metà della stagione 2018/2019.

‼️ “OJO a la opción Antonio CONTE para el REAL MADRID”@plazacasals le ve como una posibilidad para sustituir a ZIDANE si se marcha. #ChiringuitoZidane pic.twitter.com/NebkJzhp5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2021

🧨”Si ZIDANE se va, creo que es el MOMENTO de CONTE” 😮@jpedrerol revela su preferencia en #ChiringuitoZidane pic.twitter.com/7jvKFKUvdB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2021

Al tempo il ‘matrimonio’ non si celebrò un po’ perché il salentino non convinto di subentrare a stagione in corso e un po’ perché ci fu la ferma opposizione dei ‘senatori’ dello spogliatoio, comandati da Sergio Ramos.