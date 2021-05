Inter: parole al miele di Andrea Ranocchia il giorno del match tra i nerazzurri e l’Udinese dopo la festa Scudetto attesa ben 11 anni

Nella festa scudetto c’è stato spazio anche per alcuni giocatori che hanno giocato meno partite rispetto ad altri come Andrea Ranocchia. In rosa dalla stagione 2010/11, il difensore nerazzurro ha sentito particolarmente questo successo come spiegato da lui stesso ai microfoni di ‘Sky Sport’:

“E’ stato un percorso lungo, ma questo Scudetto mi ripaga di tutti i sacrifici fatti. Sono contento per tutti noi, è un premio per il lavoro fatto negli anni. Dal primo giorno che sono qui ho aspirato a vincere con l’Inter. Ho vinto una Coppa Italia, poi anni difficili e alla fine questa gioia, la dedica è per la famiglia. Futuro? Non ho la più pallida idea, da domani penseremo al futuro. Ora godiamoci questa giornata”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, permanenza Ranocchia: dipende dal contratto e da Conte

Parole al miele di Andrea Ranocchia nei confronti dell’Inter. Tuttavia, la sua permanenza in nerazzurro non è sicura. Dipende principalmente da due fattori. Il primo riguarda il suo contratto che scadrà nel prossimo mese. Lui, pur di restare ancora in nerazzurro, sarebbe disposto a rinnovare riducendosi notevolmente lo stipendio attuale che ammonta a 1,8 milioni di euro netti più bonus.

In secondo luogo, conterà tantissimo anche la permanenza di Antonio Conte che, in caso di non addio, potrebbe spingere per confermare il calciatore ex Bari: e per quanto dato a livello umano (e anche di prestazioni, diciamolo), non sarebbe nemmeno errato.