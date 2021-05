Simeone ‘rimanda’ l’addio all’Atletico: ”Ho un altro anno di contratto”

Simeone ‘rimanda’ l’addio all’Atletico: ”Ho un altro anno di contratto”

Dopo aver vinto la Liga, Simeone ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: “Ho ancora un anno di contratto, per me il futuro è già delineato. Vogliamo dare continuità a quanto fatto finora” ha detto. Simeone, che non ha mai nascosto di voler allenare l’Inter in futuro, sarebbe potuto diventare un possibile candidato nell’eventualità che Conte decidesse di non continuare la sua avventura in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio