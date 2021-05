Belotti in vendita: asta tutta italiana, c’è anche l’Inter

Secondo il Corriere di Torino, i granata rischiano di perdere Andrea Belotti in vista della prossima stagione. Il bomber avrebbe dichiarato agli amici più intimi la volontà di andare via, condizione che si scontra con la volontà di Cairo di privarsene. In scadenza nel 2022, l’asta sarà principalmente italiana, con l’Inter pronta a valutare attentamente la situazione. Attenzione anche alla clamorosa opzione a parametro zero a giugno ’22, condizione che diventerebbe obbligatoria se il braccio di ferro tra le parti porterà ad una rottura insanabile in ottica rinnovo.

