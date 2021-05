Vicino all’Inter e sempre in cima ai desideri di Conte, Rodrigo De Paul viaggia spedito in direzione Atletico: gli aggiornamenti

“Non abbiamo necessità di vendere. Deciderà lui. Ma se volesse restare sono pronto a rivedere il suo contratto”. Al ‘Corriere della Sera’ Giampaolo Pozzo apre alla permanenza di De Paul all’Udinese, ma l’argentino stavolta è deciso a lasciare l’Udinese per fare l’agognato salto di qualità. Sempre in cima ai desideri di Conte, che però potrebbe dire addio, senza contare che al momento l’Inter non ha le risorse per portarselo a casa, il classe ’94 viaggià sempre più spedito in direzione Spagna. Per la precisione Atletico Madrid, come Interlive.it ha scritto lo scorso 7 maggio parlando di trattativa già ben impostata. Stando alle nuove informazioni raccolte da Interlive.it, i ‘Colchoneros’ freschi di vittoria della Liga hanno ulteriormente intensificato il pressing incontrando a Madrid anche l’agente del ragazzo, che a noi non risulta essere Raiola bensì ancora Augustin Jimenez (che all’Atletico ha già Correa), sul finire della passata settimana. Simeone punta forte su De Paul, per il quale l’Atletico è pronto a spendere una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

De Paul si è ‘consacrato’: i numeri della stagione appena terminata

Ambito anche da Juventus e società inglesi, il 27enne viene da una grande stagione che potrebbe pure definire quella della sua ‘consacrazione’. Il tuttocampista nativo di Sarandì è stato decisivo per la salvezza (tranquilla) dell’Udinese con 9 gol e 11 assist.