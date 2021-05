Hakimi e De Vrij a rischio: ricche offerte sul mercato

Hakimi e De Vrij a rischio: ricche offerte sul mercato

Come rivela il Corriere dello Sport, l‘Inter rischia con i big Hakimi e De Vrij: per i due top di Conte continuano ad arrivare ricche offerte che, vista la crisi nerazzurra, potrebbe portarli lontani da Milano. Hakimi è sempre corteggiato dal Bayern Monaco e dal Real Madrid, mentre sul difensore olandese l’agente Raiola lo starebbe proponendo a diversi top club per cercare di strappare un accordo economico importante in ottica rinnovo. Conoscendo il personaggio, bisogna aspettarsi di tutto…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio