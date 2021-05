Addio Nainggolan, il Cagliari frena: l’ingaggio ostacola l’acquisto

Il ritorno a titolo definitivo di Radja Nainggolan al Cagliari sta subendo delle brusche frenate a causa dell’alto ingaggio del giocatore. Come rivela Tuttosport, Giulini e il giocatore vogliono proseguire insieme ma dovrà essere trovata una soluzione per il belga. Il Cagliari ha proposto all’Inter 5 milioni di euro ma pesa a bilancio dell’Inter per quasi 10 milioni: anche eventuali prestiti di alcuni giovani potrebbe non bastare per chiudere l’operazione.

