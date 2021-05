Antonio Conte lascia l’Inter dopo due stagioni e la vittoria dello Scudetto

Adesso è ufficiale, Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club”.

Per il post Conte il preferito è Allegri, con Simone Inzaghi prima alternativa.