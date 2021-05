Calciomercato Inter: Antonio Conte sembra più vicino che mai all’addio definitivo, ma alcuni giocatori titolarissimi potrebbero seguirlo

Un fulmine a ciel sereno quello capitato all’Inter nelle ultime ore. Sembra infatti ormai tratto il dado che vede Antonio Conte dire addio ai nerazzurri in vista della prossima stagione. Una situazione che, di certo, farà male a tanti tifosi della ‘Beneamata’. Insieme a lui, peraltro, potrebbero salutare il ‘Biscione’ giocatori che con il tecnico leccese sono cresciuti a dismisura: come, ad esempio, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku e Hakimi salutano: i possibili motivi

Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter, è questione di ore. E con lui, anche alcuni giocatori di rilievo quali Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Sia il belga che l’esterno marocchino sono infatti arrivati a vestire la maglia nerazzurra principalmente per la presenza del tecnico leccese. Soprattutto Romelu LUkaku che, sotto la guida dell’allenatore ex Chelsea, ha fatto un upgrade di altissimo livello.

E’ diventato in due anni un vero e proprio leader del ‘Biscione’ oltre che giocatore fondamentale dal punto di vista realizzativo. Hakimi, poi, ha spiegato più volte quanto sia stato importante Conte per il suo approdo a Milano. Entrambi, quindi, potrebbero chiedere di essere ceduti in un clima di incertezza generale che non aiuta a programmare il futuro.