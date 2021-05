Post Conte, Inzaghi supera Allegri: prima scelta di Zhang, ecco perché

Post Conte, Inzaghi supera Allegri: prima scelta di Zhang, ecco perché

Il clamoroso addio di Conte potrebbe spianare la strada all’arrivo di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, anche lui clamorosamente in bilico, sarebbe finito in cima alla lista di Zhang per la prossima stagione. I motivi sono tecnici ed economici: il profilo piace molto alla dirigenza e al presidente per le sue capacità, per i costi e per le competenze tecniche: Inzaghi continuerebbe a lavorare sul 3-5-2 già impostato da Conte e che adotta già alla Lazio, dunque non avrebbe la necessità di chiedere troppi rinforzi (e piuttosto costosi) come pretenderebbe Conte. Inoltre, l’aspetto economico andrebbe di gran lunga a favore dei nerazzurri: Inzaghi percepirebbe circa 3,5 milioni annui – contro i 12 di Conte e i 5 richiesti da Allegri -, un grandissimo risparmio utile per le casse e il bilancio, considerazioni che

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio