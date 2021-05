Offensiva del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi. Soldi e contropartita

L’addio di Conte rischia di avere ripercussioni pesantissime per l’Inter. Tradotto: spingere alcuni big a chiedere la cessione. Tra questi, oltre naturalmente a Lukaku, anche Achraf Hakimi per il quale sarebbe già partita l’asta. Asta che, come conferma stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, vede in prima fila il Paris Saint-Germain col quale Marotta e soci hanno un eccellente rapporto. Stando a ‘calciomercatonews.com’, notizia riportata poi stamane dalla stessa ‘rosea’, il club parigini potrebbe mettere sul piatto quel Leandro Paredes già vicinissimo ai nerazzurri l’estate passata, nell’ambito dello scambio con Brozovic poi naufragato. Oltre all’argentino potrebbero venir offerti una trentina di milioni. Va detto, però, che Marotta preferirebbe solo una proposta cash, non inferiore ai 50-55 milioni di euro. Il classe ’98 è uno degli indiziati a lasciare l’Inter per esigenze di cassa e bilancio, insieme naturalmente a Bastoni e Lautaro Martinez. Quest’ultimo è il favorito in assoluto, dato che dalla sua cessione i nerazzurri farebbero una maxi plusvalenza.

Calciomercato Inter, anche il Real Madrid su Hakimi

Non solo il PSG, su Hakimi ci sarebbero pure Bayern Monaco – anche se i bavaresi non sembrano così propensi a formulare una offerta importante – Chelsea e l’ex Real Madrid (che pensa anche a Conte per il dopo Zidane), con quest’ultimo che deve peraltro ancora ricevere buona parte dei 40 e passa milioni concordati nella scorsa primavera per la partenza destinazione Milano del laterale marocchino.