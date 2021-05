Hakimi al Psg? Inzaghi non ha dubbi: Lazzari prima scelta

Il pericolo che possa lasciare Milano è concreto a causa della necessità di fare cassa, così l’Inter sembra essere costretta a vagliare un’alternativa di valore se dovesse essere ceduto forzatamente. Con l’arrivo di Inzaghi, la prima scelta non potrebbe che essere Lazzari della Lazio, tornante a tutta fascia che con il tecnico ha vissuto stagioni importanti che gli sono valse anche la convocazione in nazionale. Come piano B, se così si può chiamare, resta in pole la pista Zappacosta, al centro di numerosi rumors essendo in uscita dal Chelsea.

