Clausola esercitata ma rischia la cessione: futuro incerto per D’Ambrosio

L‘Inter lo ha confermato esercitando la clausola per il rinnovo automatico ma D’Ambrosio rischia di andare via in ogni caso. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore ha la possibilità di andare via se volesse accettare un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella nerazzurra. In pole ci sarebbe il Napoli di Spalletti, pronto a prenderlo per farne un jolly importante del proprio reparto.

