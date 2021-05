Lukaku medita l’addio: Inzaghi proverà a convincerlo a restare

Lukaku medita l’addio: Inzaghi proverà a convincerlo a restare

Romelu Lukaku medita l’addio dall’Inter entro l’estate. Come rivela La Gazzetta, scosso per l’addio di Conte, sta seriamente pensando di lasciare i nerazzurri per un nuovo progetto, magari insieme al suo allenatore che l’ha valorizzato in nerazzurro. Lukaku, infatti, lascerebbe l’Inter solo per seguire nuovamente Conte. Inzaghi, però, non vorrebbe perderlo, poiché il rischio di veder lontano Lautaro è già abbastanza concreto e non vorrebbe ripartire da zero senza la coppia gol che ha fatto sfracelli negli ultimi due anni.

