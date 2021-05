Calciomercato Inter: il futuro di Hakimi sembra essere segnato in vista della prossima stagione. A riguardo si è espresso il suo agente

Achraf Hakimi è ad un passo dal Psg. L’Inter, a malincuore, è disposta a lasciarlo andare considerando la cifra importante che il club francese è disposto a spendere. A riguardo, comunque, si è espresso Alejandro Camano, agente dell’esterno destro marocchino. Il manager ha fatto il punto della situazione riguardo alla possibile partenza del giocatore nerazzurro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Camano: “Hakimi non parte”. Ma ha già disdetto l’appartamento

Alejandro Camano, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’,ha assicurato tutti sulla situazione legata al futuro di Achraf Hakimi all’Inter spiegando che non ci sono state offerte per lui. Le sue parole:

“Hakimi? Per ora non c’è niente, siamo sereni. In questo momento è con la Nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Achraf”.

Un messaggio di rassicurazione da parte dell’agente dell’esterno destro marocchino. Tuttavia, secondo il ‘Corriere dello Sport’ avrebbe già disdetto l’affitto del suo appartamento a Milano. Non resta che attendere…