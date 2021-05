By

Calciomercato Inter: il primo big costretto a lasciare i nerazzurri pare essere Achraf Hakimi. Dettagli e motivi di tale decisione del club

Achraf Hakimi, uno dei giocatori più importanti dell'Inter, lascerà presto i nerazzurri per approdare al Psg. Una perdita che di certo fa male sia alla 'Beneamata' che ai suoi stessi tifosi. Proprio per questo, cerchiamo di capire dettagli e motivi di una trattativa che, almeno al momento, è diretta verso la soluzione più amara possibile.

Calciomercato Inter, Hakimi al Psg: trattativa (quasi) senza senso

Achraf Hakimi è diretto verso il Psg. I parigini sono pronti a tutto per arrivare al giocatore marocchino. Hanno già offerto 60 milioni di euro, cifra che non convince Marotta e colleghi che chiedono almeno 80 milioni, ma che può dare ossigeno alle casse dell’Inter e abbassare il monte ingaggi dei nerazzurri (lo stipendio lordo di Hakimi raggiunge i 6,5 milioni). Proprio a causa delle difficoltà economiche del club, infatti, l’affare viaggia spedito verso la conclusione.

A livello economico non si può parlare di una trattativa completamente vantaggiosa, considerando i ‘soli’ 50 milioni circa di plusvalenza (l’esterno a bilancio pesa 32 milioni). E tantomeno a livello sportivo. Comunque, il rapporto tra il ds della ‘Beneamata’ Piero Ausilio e Leonardo, dirigente del club francese, è ottimo. Proprio per questo, l’Inter verrà accontentata sulla cessione dell’ex Borussia Dortmund – parte fissa dell’affare di 60 milioni, verranno aggiunti bonus importanti. Il club parigino è quindi probabile che venga incontro al ‘Biscione’, proprio come fatto dai nerazzurri nell’affare Icardi di due anni fa.

Christian Camberini e Raffaele Amato