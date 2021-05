Calciomercato Inter: addio di Achraf Hakimi quasi ad un passo i nerazzurri pensano al prossimo sostituto sulla fascia destra. I dettagli

E’ praticamente quasi certo l’addio di Achraf Hakimi che dall’Inter si trasferirà per una cifra importante al Psg come spiegato nell’esclusiva di Interlive. Proprio per questo, i nerazzurri puntano a sostituirlo per regalare a Simone Inzaghi un esterno destro di qualità in vista della prossima stagione. I nomi in ballo per sostituire il giocatore marocchino sono i soliti, da Florenzi ad Emerson Palmieri. Marotta e colleghi, però, avrebbero puntato un altro giocatore: Jonathan Clauss. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Brozovic spara alto | Regalo per la Champions

Calciomercato Inter, Hakimi al Psg: per sostituirlo anche Clauss

Con Achraf Hakimi che molto presto approderà al Psg l’Inter pensa già al suo sostituto. Come al solito, piacciono Alessandro Florenzi ed Emerson Palmieri. Un altro nome, però, è iniziato prepotentemente a girare nelle ultime ore subito dopo quello di Emerson Royal, ed è quello di Jonathan Clauss.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Hakimi al PSG: i dettagli dal prezzo ai motivi della (possibile) cessione

Classe 1992, è un giocatore francese del Lens che è stato autore di ottime prestazioni in questa stagione (in 33 partite ha segnato 3 gol e fornito 6 assist). potrebbe approdare presto in nerazzurro. Stando a ‘L’Equipe’ Marotta e colleghi hanno già avviato le discussioni con il suo agente che sabato era a Milano, per il possibile ingaggio del giocatore in vista della prossima stagione. Clauss ha un contratto che scade nel 2023.