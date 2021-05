Inter: il club nerazzurro poteva cedere in questa stagione ‘grazie’ a Roberto Carlos. Il retroscena di una trattativa clamorosa. I dettagli

L’Inter poteva cedere ad un fondo del Qatar. Questo il retroscena svelato da ‘Tuttosport’ che spiega il tentativo recente di un fondo qatariota di acquistare il club nerazzurro. A fare da sponsor a questa trattativa Roberto Carlos che ha provato a intermediare fra le parti.

Secco no però di Steven Zhang e di Suning che non ha voluto prendere in considerazione alcuna offerta come già accaduto con gli 850 milioni di euro messi sul piatto da Bc Partners in precedenza.