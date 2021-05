Lukaku: la prima telefonata del nuova allenatore Simone Inzaghi sarà per lui

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku non ha preso benissimo l’abbandono da parte di Antonio Conte della panchina nerazzurra. Il nuovo allenatore Simone Inzaghi dovrà trovare le parole giuste per convincerlo a rimanere a Milano

INTER LUKAKU AGGIORNAMENTO/ I tifosi nerazzurri sono preoccupati per la possibile e, almeno per il momento non così certa, partenza di Achraf Hakimi. Nessuno si è preoccupato della possibilità, che tutti danno per remota o impossibile, che possa essere Romelu Lukaku a lasciare la squadra nerazzurra. Il gigante buono non ha preso benissimo la partenza del tecnico Antonio Conte e, anche se per il momento non ha fatto alcuna dichiarazione, non si sa come potrebbe reagire a questa situazione. Il primo compito quindi di Simone Inzaghi, sarà chiamare il suo nuovo bomber per convincerlo a non lasciare Milano, per magari ricongiungersi al suo ex allenatore. L’attaccante ha sempre detto di trovarsi bene all’Inter e che era il suo sogno giocarci, ma sappiamo anche che ha un ottimo rapporto con Antonio Conte. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

L’ex tecnico nerazzurro non ha ancora deciso quale squadra allenerà la prossima stagione, in ballottaggio ci sono Real Madrid, Psg e Tottenham, ma per accettare l’offerta della squadra spagnola, pare che abbia chiesto espressamente sia Kanté neo vincitore e protagonista nella finale di Champions League appena vinta con il Chelsea, sia Romelu Lukaku. Come ha spiegato il sito della Gazzetta dello Sport.