Da esubero a risorsa preziosa: ora Vecino può partire davvero (ma deve rimanere)

Era un esubero, infortunato e fuori dal progetto Conte: accostato a mille squadre e a mille scambi solo per il gusto di venderlo, ora diventa improvvisamente una preziosa risorsa per il nuovo corso (e può realmente partire). Il destino di Vecino è cambiato velocemente come il giorno e la notte: da Conte ad Inzaghi, è tornato ad essere una potenziale risorsa per i nerazzurri. Cercato da Spalletti per il suo Napoli, la società pensa a come muoversi aspettando tutte le variabili in gioco: Vecino sembra essersi ripreso appieno e diventerebbe un giocatore importante per Inzaghi, che ama i centrocampisti di inserimento che sappiano fare gol e creare superiorità numerica in fase di possesso. Non è un caso che anche Luciano Spalletti voglia puntarci molto per il suo Napoli. Ad oggi la valutazione del giocatore è di 12 milioni di euro e attende di capire i piani del nuovo tecnico dopo un anno passato forzatamente in naftalina.

