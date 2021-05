Il post Hakimi parla italiano: Florenzi o Zappacosta scelte ideali, ecco perché

La situazione Hakimi agita il sonno in casa Inter. Se Marotta è deciso a venderlo solo per almeno 80 milioni di euro, da una parte c’è la necessità di valutare attentamente il possibile sostituto a buon mercato. Oltre alle varie piste estere, La Gazzetta dello Sport dà risalto ad un nome in particolare: si tratta di Alessandro Florenzi, di ritorno alla Roma per il mancato riscatto dal Psg. Tuttavia, al momento non sembra così scontato che possa rimanere in giallorosso; in caso contrario, potrebbe essere prelevato per 10 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che servirebbe anche per prendere Zappacosta, altro esubero ma del Chelsea, protagonista assoluto della salvezza del Genoa. Sostituti all’altezza e low cost: se va via Hakimi, la fascia avrebbe comunque un padrone importante.

