Clamoroso retroscena: Ancelotti disse no all’Inter per sostituire Conte

Clamoroso retroscena Ancelotti-Inter: secondo ‘As’, il tecnico ex Milan, Juventus e Napoli avrebbe rifiutato la panchina nerazzurra per sostituire Conte. Il motivo potrebbe riguardare i pochissimi margini di manovra sul mercato, condizione che ha influito molto pesantemente sulla scelta finale. Ora potrebbe dire addio all’Everton per il Real Madrid, visto che Zidane ha lasciato la panchina e Perez sembra più convinto a virare sul suo ex allenatore invece che accettare le condizioni di Antonio Conte, altro favorito illustre.

