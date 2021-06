Godin: “Giocare nella difesa a tre mi ha migliorato, mi ha fatto crescere come giocatore”

Inter, il difensore Diego Godin ha voluto dare le sue delucidazioni sulla sua esperienza nel campionato italiano prima nel club milanese e poi al Cagliari. Inoltre ha parlato anche di Suarez e Antonio Conte

INTER GODIN INTERVISTA/ Il 12 giugno comincerà la Copa America e il capitano dell’Uruguay ed ex nerazzurro Diego Godin, ha parlato della sua esperienza in Italia durante l’intervista dal ritiro della Nazionale uruguaiana. Gli hanno chiesto un parere su Suarez e lui ha dichiarato: “Gli avevo detto quanto è bello e quanto è diverso vincere con l’Atletico, né meglio né peggio Luis era già abituato a vincere al Barcellona, ma gli ho detto che lì è un titolo diverso dal Barcellona o dal Real Madrid, in cui vincere è quasi un obbligo. All’Atletico sarà una leggenda, perché la sua gente la pensa così”.

Gli hanno domandato anche un’opinione su Antonio Conte e lui ha risposto: “Giocare nella difesa a tre mi ha migliorato, mi ha permesso di conoscere più situazioni e capire altre forme di gioco. In tutta la mia carriera avevo sempre giocato a quattro, ma all’Inter con Antonio Conte mi è toccato fare la difesa a tre. Era una forma che non conoscevo, ma mi ha fatto crescere come giocatore. Quest’anno al Cagliari ho giocato di nuovo con la difesa a tre e mi sono trovato bene: mi sento comodo in entrambe, è sempre bello avere maggiori possibilità”. Come ha riportato il sito Fantagazzetta.it.