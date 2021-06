Inter: Arturo Vidal è risultato positivo al Coronavirus, lo ha annunciato la Nazionale cilena. I dettagli su quanto accaduto al centrocampista

Non giungo buone notizie per Arturo Vidal dopo le difficoltà riscontrate in questa stagione, tra prestazioni rivedibili e un’operazione. Lo stesso centrocampista cileno ha annunciato sui social di aver contratto il Covid-19 da un amico.

LEGGI ANCHE>>> Inter, addio anche a Pintus | Ma non seguirà Conte, i dettagli

La Nazionale cilena ha precisato in una nota ufficiale che il giocatore dell’Inter è stato ricoverato e isolato dal gruppo per non meno di 72 ore in misura preventiva su indicazione dell’equipe medica. Tutti gli altri componenti del gruppo sono risultati negativi ma verranno comunque monitorati nei prossimi giorni.