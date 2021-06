Muraro: tanti auguri di buon compleanno all’ex calciatore che compie oggi 66 anni

Inter, l’ex attaccante Carletto Muraro compie oggi 66 anni. L’ex giocatore è stato protagonista nella squadra nerazzurra a cavallo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 vincendo una coppa Italia e uno Scudetto

INTER MURARO COMPLEANNO/ L’ex attaccante dell’Inter Carlo Muraro, che con Alessandro Altobelli formò a cavallo degli anni 70-80 una delle coppie di attaccanti nerazzurre più longeve, compie oggi 66 anni. L’ex calciatore, insieme al suo compagno di reparto, oltre a formare una coppia di attaccanti ben assortita, contribuì a conquistare sia la coppa Italia del 1977/78, competizione che la squadra meneghina non vinceva da 40 anni, sia lo scudetto del 1979/80, oltre a portare l’anno successivo la squadra di Eugenio Bersellini a giocarsi la semifinale di Coppa dei Campioni, persa contro il Real Madrid, grazie al gol segnato a Belgrado contro la Stella Rossa.

Il sito ufficiale nerazzurro, ha voluto omaggiare questa importante ricorrenza per l’ex giocatore con queste parole: “Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vestito la maglia della Prima Squadra in 193 occasioni tra il 1973 e il 1985, realizzando 55 reti”. Nella stagione 1981/82 giocò nell’Udinese e in quella successiva nell’Ascoli, per poi tornare in nerazzurro dal 1983 fino al 1985. Tanti auguri quindi al buon Carletto Muraro da parte dell’Inter, dei suoi tifosi e naturalmente anche dalla redazione di Interlive.it.