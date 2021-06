Nuovo rinforzo per la destra: occhio ad Aarons del Norwich

Nuovo rinforzo per la destra: occhio ad Aarons del Norwich

Nome nuovo per la destra dell’Inter: si tratta di Max Aarons del Norwich, giocatore classe 2000 tra le rivelazioni dell’ultima Premier League. Secondo Tuttomercatoweb, sembra essere un profilo preso in considerazione nel caso in cui dovesse partire Hakimi. Su di lui c’è anche la Roma nonostante vanti già in rosa Karsdorp e Reynolds più il rientrante Florenzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio